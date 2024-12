SDP:n Suhonen: Perussuomalaiset, kokoomus ja KD äänestivät Varkauden ja Iisalmen yöpäivystyksen sulkemisen puolesta

SDP:n Saku Nikkanen: Synkkä päivä Salon seudulle ja koko Varsinais-Suomelle 17.12.2024 10:28:16 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen on pettynyt ja järkyttynyt Salon sairaalan yöpäivystyksen lakkauttamisesta, joka sai sinettinsä tänään eduskunnan äänestyksessä hallituspuolueiden äänten enemmistön turvin. – Tämä on synkkä päivä niin Salon seudulle, Varsinais-Suomelle kuin koko Suomellekin. Päivystysverkon karsiminen on äärimmäinen esimerkki huonosta politiikasta, jota eivät ohjaa järkisyyt saati faktat. Ihmisten hoitoon pääsy ja avunsaanti hädässä vaarantuu, alueet eivät saa enää tehdä itselleen parhaita ratkaisuja ja kustannussäästölaskelmat ovat täysin pielessä, harmittelee Nikkanen.