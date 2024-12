Osuuskauppa Suur-Savon hallintoneuvosto ja hallitus v. 2025

Osuuskauppa Suur-Savon kesätyöhaku käynnistyy 16.12.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Osuuskauppa Suur-Savo palkkaa Etelä-Savon alueella kesällä 2025 jälleen noin 1 000 kesätyöntekijää ja harjoittelijaa. Kesätöitä on tarjolla eri puolilla osuuskaupan toimialuetta kaikilla toimialoilla kaiken ikäisille kesätyöntekijöille. Kesätyöhaku yli 18-vuotiaille on avoinna 16.12.2024 - 28.2.2025. Alle 18-vuotiaiden kesätöiden hakuaika on 17.2. - 16.3.2025.