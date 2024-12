Kokoomuksen Sirén: Rahankeräyslaki ei saa estää suomalaisia tukemasta Ukrainaa

Suomen nykyinen rahankeräyslaki kieltää yksityisiä henkilöitä ja järjestöjä keräämästä varoja Ukrainan asevoimien oikeutettuun puolustustaisteluun.



Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén peräänkuuluttaa lain pikaista muuttamista, jotta suomalaiset voivat osoittaa solidaarisuuttaan ja auttaa konkreettisesti maata, joka taistelee myös yhteisten arvojemme puolesta. Lakia voitaisiin Sirénin mukaan muuttaa osana hallituksen normienpurkutyötä.



”On kestämätöntä, että nykyinen lainsäädäntö estää kansalaisia ja kolmannen sektorin toimijoita keräämästä varoja Ukrainalle. Ukrainan asevoimat puolustavat omaa maataan ja demokratiaa Venäjän laittomalta hyökkäykseltä. Suomalaisilla on halu auttaa, mutta laki ei anna siihen riittävästi mahdollisuuksia,” Sirén toteaa.



Sirénin mukaan laki tulee uudistaa niin, että se mahdollistaa avun Ukrainalle tavalla, joka on linjassa Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kanssa.



”On selvää, että samalla kun lakia muutetaan, on huolehdittava mahdollisten väärinkäytösten estämisestä. Tässä on kuitenkin kyse elintärkeästä avusta ukrainalaisille, jotka taistelevat sekä oman maansa että yhteisen eurooppalaisen turvallisuuden ja vapauden puolesta,” Sirén korostaa.



Ukrainan sota on jatkunut jo yli kaksi vuotta Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen, ja tarve avulle on suurempi kuin koskaan. Ukrainalaiset taistelevat oikeutettua puolustustaistelua maansa itsenäisyyden puolesta.



”Suomalaisten mahdollisuus osoittaa tukea Ukrainalle ei saa kaatua vanhentuneen rahankeräyslain takia. Rahankeräyslain muuttaminen olisi konkreettinen teko, jolla ihmisten ja järjestöjen tuki saadaan liikkeelle ilman tarpeettomia viivästyksiä ja byrokratiaa.”