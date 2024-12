Lääkitysvahingot tapahtuvat usein poikkeustilanteissa – valtaosa vahingoista olisi estettävissä

Lääkehoidossa tapahtuvat potilasvahingot harvinaisia 30.9.2024 06:12:00 EEST | Tiedote

Vuosittain potilasvakuutuksesta korvataan alle sata lääkehoidossa tapahtunutta potilasvahinkoa. Määrä on noin neljä prosenttia kaikista korvattavista potilasvahingoista. Vuonna 2023 potilasvahinkona korvattiin yhteensä yli 2 500 vahinkoa. Lääkehoidon vahingot liittyvät esimerkiksi tilanteisiin, joissa potilaalle on annettu väärää lääkettä tai lääkehoito on ajoitettu väärin.