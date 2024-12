Maakuntahallituksen päätökset 17.12.2024

Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän ja Padasjoen ilmastosuunnitelmat ovat valmistuneet 12.12.2024 15:46:10 EET | Tiedote

Päijät-Hämeen seitsemään kuntaan on laadittu ilmastosuunnitelmia yhdessä kuntien henkilöstön, asukkaiden ja päätöksentekijöiden kanssa syksystä 2023 alkaen. Prosessin aikana on mm. pidetty työpajoja, valtuustoesittelyjä, tehty kyselyitä eri sidosryhmille, sekä järjestetty asukastilaisuuksia ja koululaisten työpajoja kuntien tarpeiden mukaan. Työtä on koordinoinut Päijät-Hämeen liitto. Kunnanvaltuustot ovat nyt hyväksyneet suunnitelmat Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Kärkölässä ja Padasjoella. Asikkalan ja Sysmän ilmastosuunnitelmat käsitellään kunnanvaltuustoissa alkuvuodesta 2025. Asikkalassa on käynnistymässä kommentointikierros suunnitelman luonnoksesta.