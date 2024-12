Crisp Radler Mango-Passion 0,0 – raikas ja hedelmäinen alkoholiton olutjuoma

KOFF Jouluolut tulee Nurmijärveltä, uudistavan viljelyn menetelmiä käyttävältä Myyrinmaan tilalta 30.9.2024 12:57:56 EEST | Tiedote

Vuodesta 1987 valmistetun Suomen vanhimman ja suosituimman jouluoluen mallasohra on tänä vuonna viljelty Myyrinmaan tilalla Nurmijärven Perttulassa. KOFF Jouluoluen mallasohran voi jo 17. kerran jäljittää pellolleen. Edellisvuosien tapaan mallasohra on viljelty uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen. KOFF Jouluolut on Itämeri-ystävällinen olut.