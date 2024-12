Ulkoministeriön koordinoima Generation Equality -nuortenryhmä esitteli manifestinsa Suuren valiokunnan edustajille

SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen työllisyyspolitiikka on ennätyksellisillä pakkaslukemilla 17.12.2024 15:01:41 EET | Tiedote

Suomen työllisyyskehitys on ollut Euroopan surkeinta. Nyt on käynyt ilmi, että tämän työllisyyskehityksen myötä Suomelle on kehittynyt uusi, yli miljardin euron vaje tavoitteisiin nähden. Heikentynyt työllisyystilanne, lisääntyneet konkurssit sekä rakennusalan ahdinko ovat kaikki johtaneet verotulojen romahdukseen ja täten lisävajeen syntymiseen.