Teidän vuoronne on seuraavaksi – mukaansatempaava esikoisromaani psykologin arjesta

Kalle Keikkuja ja merirosvot kuljettaa koko perheen jännittävään pelastusoperaatioon tunnelmallisessa meriseikkailussa 25.10.2024 15:28:03 EEST | Tiedote

Anja Personin lastenkirja Kalle Keikkuja ja merirosvot on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Kalle Keikkuja on vanha mahonkinen moottorivene. Tunnelmallisen Varissaaren mökillä kesää viettävien poikien, Timin ja Jamin kanssa he muodostavat erottamattoman kolmikon. Täysikuun valaisemana yönä kaverukset lähtevät seikkailuun merelle. Lehvikon suojasta he huomaavat suuripurjeisen merirosvolaivan lähestyvän... Hurjalla miehistöllä on saalinaan kaukaa Naurusaarelta ryövätty aarre. Mutta mitä muuta kummaa kannen alla lymyää? Sehän on itse Naurusaaren kuningas Bumba! Kalle Keikkuja ja merirosvot sieppaa lukijansa mukaan jännittävään pelastusoperaatioon. Ystävät joutuvat nojaamaan toistensa apuun ja käyttämään nokkeluutta pelastaakseen kuninkaan ja kalliin aarteen merirosvojen kynsistä ennen aamunkoittoa. Laukaassa syntynyt Anja Person elää osan vuodesta Ruotsissa. Meri on kirjailijalle tärkeä elementti ja se on inspiroinut tätä myös esikoisteoksensa miljöössä. Person on laulanut ja säve