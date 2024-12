Kalarannan pulkkamäki pyritään avaamaan jouluksi

Kuulennoista kertova valokuvanäyttely avautuu Pohjanmaan museon Terranovassa 19.12.2024 13:12:31 EET | Tiedote

Pohjanmaan museon Terranovassa avautuu valokuvanäyttely Apollo 12 & 13, joka on jatko-osa aiemmin nähtyyn Man on the Moon 55-näyttelyyn. Uusi näyttely on esillä Terranovassa helmikuun puoliväliin saakka.