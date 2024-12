Hämeenlinnan yhteiskoulun uusi koulurakennus ja liikuntahalli valmistuivat aikataulussa

Vuorentaustan koulun laajennusosan rakennustyöt ovat valmistuneet 22.11.2024 12:30:00 EET | Tiedote

Vuorentaustan koulun Tornitien toimipisteen uusi laajennusosa on valmistunut. Oppilaat ja koulun henkilöstö pääsevät pian käyttämään uutta liikuntasalia sekä uusia taide- ja taitoaineiden luokkia. Laajennusosasta löytyvät tilat musiikille, kuvataiteelle, käsityön pehmeille materiaaleille sekä liikunnalle. Yksi musiikkiopetuksen tiloista voi toimia myös näyttämönä. – Hieno fiilis! Nyt ensimmäinen virstanpylväs on saavutettu, toteaa rehtori Mari Toivonen. – Vielä on edessä vanhan puolen saneeraustyöt, jotka alkavat näillä näkyminen kesän 2025 aikana. Lisäksi myöhemmin, todennäköisesti 2026 alkaen, rakennetaan uusi alakoulu vuosiluokille 1–4. Työtä siis vielä riittää mutta on hienoa, että nyt on saatu nämä laajennusosan uudet tilat valmiiksi, Toivonen jatkaa. Turvallisuus ja työrauha on huomioitu suunnittelussa – Oppilaitosturvallisuus on ollut keskeinen asia laajennusosan suunnittelussa. Tähän liittyy monia asioita, muun muassa materiaali- ja kalustevalinnat, uusin tekniikka ja siivoukse