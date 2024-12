Hallinnan tunne omasta taloudesta kateissa lähes joka kolmannella alle 40-vuotiaalla

S-Pankin asuntomarkkinaennuste: Kauppamäärät normalisoituvat, hinnat nousussa 9.12.2024 09:50:00 EET | Tiedote

Asuntomarkkinoilla on kevään jälkeen nähty merkittävä piristyminen, kun korkojen lasku on tehnyt asunnon hankinnasta houkuttelevampaa. S-Pankin ekonomistin Janne Ronkasen mukaan asuntojen hintojen pitkä alamäki on taittunut, ja hinnat ovat jo kääntyneet maltilliseen nousuun. Ronkanen ennustaa asuntokauppamäärien palautuvan pysyvästi normaalille tasolle ensi vuonna.