Boss Gloss: Viisi vinkkiä autonpesuun talvella

Boss Gloss on autopesualan kotimainen ammattilainen.

Me Boss Glossilla olemme ylpeästi autopesun ammattilaisia. Yrityksemme on perustettu vuonna 2014 ja sen jälkeen liiketoimintamme on laajentunut jo seitsemän autopesulan ketjuksi.

Työllistämme noin 50 asiakaspalvelun ammattilaista autopesuloissamme Pirkanmaalta Pohjanmaalle.