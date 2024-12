Keusoten kiirevastaanotolle Hyvinkäällä ilmoittaudutaan 2.1. alkaen H-sairaalan 1. kerroksessa.

Keusotessa otettiin käyttöön omatiimit: Tutut ammattilaiset hoitavat tuttuja asiakkaita 5.12.2024 11:41:13 EET | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) jokaiselle alueen asukkaalle on nimetty omatiimi, jonka ytimessä on hoitaja ja lääkärityöpari. Tavoitteena on, että hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus paranevat.