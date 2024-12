Sähkön vuosihintatilastot: Sähkön keskihinta palannut 2010-luvun alhaiselle tasolle, tammikuun huippuhintojen vaikutus vuosihintaan 2024 lähes yhdeksän prosenttia

Sähkön hinnassa on palattu lähelle pitkän ajan keskiarvoa energiakriisin poikkeusvuosien päätteeksi. Sähkö on edullista ja sen saatavuus on hyvä. Vaihtuvan tuotannon voimakkaan kasvun takia sähkön hintavaihtelut ovat aiempaa suurempia, sekä negatiivisen että poikkeuksellisen korkean sähkön päiviä oli enemmän kuin aiempina vuosina.