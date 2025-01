Kutsu: Talouden pyöreä pöytä: Vaurautta, verotuloja ja hyvinvointia – millaisiin rahastoihin suomalaiset sijoittavat? 13.1.2025 klo 13.00-14.00

Rahoitus- ja vakuutusala tarjoavat yhteiskunnalle kriittisiä palveluja – työtaistelu ei saa pysäyttää esimerkiksi tunnistautumista ja eläkkeiden maksua 21.12.2024 06:00:00 EET | Tiedote

Asiakkaille ja yhteiskunnan toiminnalle välttämättömät vakuutus- ja rahoituspalvelut on lisättävä suojelutyön piiriin. Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi. Maksuliikenteen ohella suojelutyö on laajennettava kattamaan muun muassa käteisraha- ja arvopaperipalvelut sekä vahvan sähköisen tunnistamisen palvelut. Vakuutussektorilla eläkkeiden ja muiden toimeentulon kannalta välttämättömien etuuksien maksaminen on varmistettava myös työtaistelun aikana. Työtaisteluiden edellytyksiin liittyvä hallituksen esitysluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Eduskunta on edellyttänyt valtioneuvostolta selvitystä, kuinka suojelutyötä kehitetään ja miten suojelutyön järjestäminen turvataan ristiriitatilanteissa.