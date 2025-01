Kokoomuksen Vestman: Kiitos Orpon hallituksen uuden rantasaunan saa tehdä taas rantaan

Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Heikki Vestman pitää erittäin tervetulleina ja odotettuina vuoden vaihteessa voimaan astuneita rakentamislain muutoksia, jotka muun muassa mahdollistavat saunojen, huvimajojen ja muiden talousrakennusten rakentamisen ilman lupaa myös rannoille sekä helpottavat omakotitalojen rakentamista.

”Monen suomalaisen haave saunasta mökkirannalla voi toteutua kiitos Orpon hallituksen tekemän lainmuutoksen. On kohtuutonta, että uuden pienehkön saunan rakentaminen rantaan on kunnissa ollut pitkään kiellettyä. Nyt kunnilta yksiselitteisesti poistuu mahdollisuus kieltää rakennusjärjestyksellä saunan rakentaminen rantaviivaan. Aiempi tilannehan on ollut epäyhdenvertainen: Aidosta rantasaunasta ovat saaneet nauttia vain ne, joiden tontille sauna on satuttu rakentamaan vanhaan aikaan, kun saunan sai vielä rakentaa rantaviivaan”, Vestman toteaa.

Alle 30 neliön talousrakennuksen rakentaminen ilman lupaa edellyttää sitä, että tontilla on rakennusoikeutta. Myös mahdollisia yleis-, asema- tai rantakaavan määräyksiä alueella on noudatettava.

”Alle 30 neliön rantasaunan rakentaminen ilman lupaa mahdollistuu nimenomaan olemassa olevan asuinrakennuksen, kuten mökin tai omakotitalon pihapiiriin. Ympäristönsuojelulainsäädäntö ja -määräykset taas asettavat vaatimukset jätevesien käsittelylle. Huoli siitä, että likavesiä saisi laskea järveen, on siten turhan”, Vestman avaa.

Maisemansuojelulliset seikatkaan eivät vaadi rantasaunakieltoa.

”Pienehkö rantasaunahan sopii hienosti suomalaiseen järvimaisemaan, kuten joillain rannoilla näkyy. Suomessa on kummasti kavahdettu lähes kaikkea rannalle rakentamista, vaikka sitä on vanhastaan maassammekin tehty. Pitäisi uskaltaa luottaa enemmän siihen, että se, jonka ranta on, haluaa rakentaa maisemaan sopivasti”, Vestman toteaa.

Myös omakotitalojen rakentaminen helpottui vuoden vaihteessa monin tavoin.

”Marinin hallituksen byrokratian kukkanen eli omakotirakentajan ilmastoselvitys poistui, omakotitaloja saa rakentaa oleellista helpommin asemakaavoittamille alueille myös kaupunkiseutujen ympärillä, ympäristöjärjestöjen valitusoikeus omakotitalojen luvista rajautui pois, rakennusjärjestyksellä voidaan antaa oikeus rakentaa sivuasunto ja rakentamisluvalle tuli kolmen kuukauden käsittelyaikatakuu. Oma koti on monelle elämän suuri investointi. On oikein, että sen rakentamisen oikeutta lisättiin ja siihen liittyviä riskejä ja taakkaa vähennettiin”, Vestman päättää.