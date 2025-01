Sydänsairaala tukee eteisvärinätoimenpiteeseen saapuvia etähoitopalvelulla

Tutkimus: Kahden vakavan sydäntaudin samanaikainen hoito kannattaa 16.9.2024 10:55:49 EEST | Tiedote

Tays Sydänsairaalan kardiologi Olli Kajander on mukana yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa tutkitaan sepelvaltimotaudin pallolaajennushoitoa sydämen vaikean aorttaläpän ahtauman korjaustoimenpiteen yhteydessä. Tutkimuksen tuloksia on juuri julkaissut The New England Journal of Medicine, joka on maailmanlaajuisesti arvostetuin lääketieteen julkaisu.