Vaikea taloustilanne heijastuu kesätöiden määrään

EK:n Yrittäjävaltuuskunta nimitetty vuodelle 2025; puheenjohtajana jatkaa Anne Kangas 27.12.2024 09:45:03 EET | Tiedote

Hoitokoti Päiväkummun omistajayrittäjä Anne Kangas jatkaa vuonna 2025 EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajana ja EK:n hallituksen varapuheenjohtajana. Valtuuskuntaan on nimitetty eri puolilta Suomea 100 eri toimialoja edustavaa yrittäjää, jotka toimivat EK:n taustavoimana vaikutettaessa niin työmarkkinauudistuksiin, elinkeinopolitiikkaan kuin pk-yritysten mittelstand-kasvuun. Tiedotteen lopussa valtuuskunnan uusi kokoonpano paikkakunnittain. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus EK:n jäsenistöstä on 96 prosenttia. Alle 10 hengen yritystenkin osuus on lähes puolet. Yrittäjävaltuuskunta on tärkein kanava, jonka kautta näiden pk-sektorin työnantajien näkemykset huomioidaan EK:n edunvalvonnassa ja kannanmuodostuksessa. Pk-yrityksillä on takanaan haastava vuosi, kun sekä kysyntä, työllisyys, investoinnit että ulkomaankauppa ovat yrityskyselyiden valossa supistuneet, summaa Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Anne Kangas uuden toimintavuoden lähtökohtia: ”Ensi vuodelta odotamme jo varov