Nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelut nyt samasta talosta

Enemmän energiaa yhteistyöhön - rekrytointikampanjalla houkutellaan osaajia Vaasan seudulle 7.1.2025 09:54:50 EET | Tiedote

Vaasan seudun työllisyystilanne on yleisestä suhdanteesta huolimatta edelleen hyvällä tasolla ja seudun yritysten rekrytointitarve on jatkuvaa. Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Vaasan kaupunki ja kahdeksan alueen yritystä kampanjoivat jälleen valtakunnallisesti kertomalla merkityksellisistä työpaikoista, joita Vaasan seudulla on tarjolla. Tänä vuonna kampanjan pääviestinä on energia, jolla halutaan nostaa esiin sekä seudun korkeaa energiateknologiaosaamista että positiivista ja eteenpäinkatsovaa asennetta. Kampanja on osa Vaasan kaupungin ja VASEKin yhdessä tekemää imagotyötä.