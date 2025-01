Alkon trendikatsaus 2025: nyt vaalitaan hyvinvointia, haetaan elämyksiä ja ollaan hintatietoisia

Alkon koostama trendikatsaus ajankohtaisista ilmiöistä kertoo kuluttajien valintojen muutoksista juomien maailmassa. Vaikka sosiaalinen media nostaa esiin nopeita hitti-ilmiöitä, liikkuvat suuret juomatrendit hitaasti, heijastaen pidempään jatkuneita ilmiöitä kuten hyvinvoinnin vaalimista, elämysten hakemista ja hintatietoisuutta.

“Hintatietoisuus, oma hyvinvointi sekä ympäristöystävällisyys ohjaavat yhä enemmän kuluttajien valintoja. Panostammekin siihen, että tarjoamme laadukkaita juomia eri hintaluokissa ja erityyppisissä pakkauksissa niin materiaalin kuin pakkauskoon osalta. Näin varmistamme, että jokainen löytää valikoimastamme itselleen sopivan vaihtoehdon juuri meiltä. Rakennamme valikoimaa asiakkaidemme tarpeisiin ja asiantuntijamme seuraavat trendejä tarkasti”, korostaa valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen.



Vuoden 2025 trendit

Alkoholittomat valloittavat

Alkoholittomien juomien tyylit ja kulutustilanteet monipuolistuvat. Uutena ilmiönä alkoholittomilla vaihtoehdoilla korvataan myös muita kuin alkoholia sisältäviä juomia, esimerkiksi virvoitusjuomia.

Alkoholittomien uudet tyylit eivät välttämättä jäljittele alkoholijuomia. Esimerkiksi sparkling tea eli kupliva tee on nousussa.

Juomasekoitukset haastavat oluet

Juomasekoitusten kuten maustettujen long drinkien suosio jatkuu. Hard seltzerit eli alkoholipitoiset kuplavedet ovat vakiintuneet, ja markkinoille tulee uudenlaisia juomia, jotka eivät soljahda vanhoihin lokeroihin. Oluille nämä tarkoittavat kilpailua.

Helppous on valttia. Valmiiden cocktailien, mocktailien ja kohta ehkä myös esisekoitettujen cocktailpohjien kysyntä nousee. Artesaanituotteet tekevät näissä tuloaan.

Makeus pääsee pois pannasta

Juomissa saa maistua makeus. Trendi näkyy niin long drinkien suosiossa kuin siinä, että viineissä pitkään jatkunut rutikuivan tyylin valta-asema on järkkymässä.

Eksoottiset maut ovat pinnalla. Toisaalta katkerot ovat spritz-tyylisten drinkkien myötä nouseva makutrendi.

Ulkonäkö on osa elämystä, joten lasin sisältö saa olla värikäs ja näyttävä. Sosiaalinen media luo visuaalisuuden trendejä.

Nyt etsitään uusia elämyksiä

Uniikit makuelämykset viehättävät. Viineissä trendi nostaa kiinnostusta esimerkiksi Georgiaa, Kreikkaa, Sloveniaa, Sveitsiä sekä Ranskasta Juran ja Savoien alueita kohtaan. Samalla harvinaiset rypälelajikkeet puhuttelevat.

Samppanjan premiumtason haastajat nousevat. Niitä ovat etenkin Espanjan corpinnat, Italian alta langat ja franciacortat sekä Englannin kuohuviinit.

Oluissa kokeilunhalu kohdistuu muun muassa humalalajikkeisiin, esimerkiksi uusiseelantilaisiin. Myös villihiivalla käytetyt sekä tynnyrikypsytetyt oluet kiinnostavat.

Klassikoiden parissa rauhoitutaan

Laadukkaat viinit ja muut juomat vetoavat kuluttajiin, jotka arvostavat saavutettavaa luksusta. Klassiset juomat – kuten Bordeaux’n punaviinit, samppanja tai belgialainen ale – pitävät pintansa nautiskelu- ja herkuttelujuomina.

Orastavana trendinä näkyy, että nautiskelujuomia ei osteta yhtä usein kuin ennen jonkin tietyn ruokalajin kylkeen. Tämä saattaa kertoa siitä, että juoman ja ruoan yhdistämiseen suhtaudutaan nyt rennosti.

Viini ei maistu zetoille?

Viininkulutus laskee maailmanlaajuisesti, mikä iskee myös hinnakkaaseen fine wine -kategoriaan. Varsinkin viimeisimpänä täysi-ikäisyyden saavuttanut Z-sukupolvi on innostunut viiniä enemmän muista juomatyypeistä kuten juomasekoituksista.

Viinialalta zetojen tavoittaminen vaatii uusia ajattelutapoja. Avainasemassa ovat aitous ja vastuullisuus. Viinintuottajien on mietittävä, miten tarjota vahvemmin tarinoita ja elämyksiä.

Kartonkipakkaus nostetaan juhlapöytään

Perinteisestä raskaasta lasipullosta poikkeavat pakkaustyypit ovat yleistyneet, kun juoma-ala on tarttunut ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vaihtoehtoja on jo paljon, ja myös uusia innovaatioita on tulossa.

Nyt ollaan murroskohdassa, sillä pakkauksen eettisyys painaa yhä useamman kuluttajan valinnoissa. Uusiin pakkaustapoihin aletaan tottua, joten ne alkavat muuttua salonkikelpoisiksi.

Maksuhalulla on rajansa

Hinta ohjaa ostopäätöksiä. Laatua arvostetaan, mutta sillä on rajansa, kuinka paljon siitä ollaan valmiita maksamaan. Edullisia vaihtoehtoja etsitään nyt kaikissa juomatyypeissä. Toisessa ääripäässä osa on valmis maksamaan juomastaan paljonkin.

Pienet pakkauskoot vastaavat tiukkojen budjettien vaatimuksiin. Ne mahdollistavat makuelämykset niin kukkaron kuin hyvinvoinnin kannalta järkevällä tavalla.

”Vuoden 2025 juomatrendit eivät ole mullistavia, vaan enemmän odotettavaa jatkumoa ajan hengelle ja kulutustottumusten kehityssuunnalle. Hintatietoisemmat valinnat eivät kuitenkaan sulje pois elämysten kaipuuta. Kokeilunhalu ja uteliaisuus esimerkiksi pienempiä viinimaita kohtaan on ilahduttava trendi. Nuoret sukupolvet puolestaan ajavat juoma-alaa keksimään itseään uusiksi ja toimimaan yhä läpinäkyvämmin”, sanoo tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindström.