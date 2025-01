Kutsu lehdistölle: Suomi ja Ruotsi juhlivat 30-vuotista jäsenyyttään Euroopan unionissa

Trauma tai pelastus – suomalaiset sotalapset Ruotsissa 2.12.2024 09:51:22 EET | Tiedote

Sotalapset, sotalasten lapset sekä useat asiantuntijat tapaavat 4.12. Hanaholmenissa keskustellakseen suomalaisten sotalasten ja heidän perheidensä todellisuudesta. Miten he kokivat tilanteen ja miten he ovat käsitelleet ajatuksiaan ja tunteitaan sotien jälkeen? Ja miten hyvin lasten oikeudet toteutetaan tänään? Seminaarissa on simultaanitulkkaus suomeksi ja ruotsiksi, tervetuloa!