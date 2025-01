Pohjois-Pohjanmaan Lidlejä uudistettu: pikakassat helpottamaan asiointia

Nivalan ja Ylivieskan myymälät ovat täydentyneet pikakassoilla. Pikakassat asennettiin lokakuussa myös Raahen myymälään. Myymälöissä on nykyisin perinteisten kassojen rinnalla neljä pikakassaa.

− Asiakkaamme ovat kovasti toivoneet pikakassoja, ja niitä on asennettu tänä vuonna myymälöihimme ympäri Suomen. Lähes kaikista myymälöistämme pikakassat jo löytyvätkin, ja nyt saimme ne myös tänne Pohjois-Pohjanmaalle – ne onkin otettu täällä ilolla vastaan! Pikakassa on näppärä vaihtoehto erityisesti pienille ostoksille, mutta myös isommat viikko-ostokset saa hyvin maksettua pikakassan kautta, kertoo myyntipäällikkö Satu Heikkilä.

Lidlin pikakassat on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman sujuva asiointi. Pikakassa-alue on mukavan väljä ja ostoksille on varattu hyvin tilaa. Pikakassoilla voi maksaa myös punalaputetut tuotteet sekä lunastaa pullonpalautuskuitit. Hedelmät ja vihannekset on helppo punnita − tuotteet voi valita selkeästä näytöstä kuvallisesta luettelosta tai nimen mukaan aakkosista. Paistopistetuotteet on jaettu suolaisiin ja makeisiin, ja luetteloitu myös aakkosittain. Myös Lidl Plus -kortin skannaaminen onnistuu helposti. Ikärajavalvottuja tuotteita pikakassoilta ei voi ostaa. Täysin alkoholittomia juomia, kuten 0,0 % oluita, pikakassoilta kuitenkin voi ostaa.

− Pikakassoistamme on kovasti tykätty, ja kassa koetaan helppokäyttöiseksi. Monille pikakassoilla asiointi on tuttua puuhaa, ja kannustan kaikkia muitakin kokeilemaan ja skannailemaan ostoksia! Jos pikakassojen käyttö mietityttää, niin rohkeasti vain pyytämään apua henkilökunnaltamme. Työntekijämme ovat mielellään avuksi ja ohjeistavat pikakassoihin tutustumisessa, Heikkilä kertoo.

Pikakassat eivät vähennä työntekijöiden tarvetta myymälöissä ja Lidl tarjoaa jatkossakin asiakkaille mahdollisuuden henkilökohtaiseen palveluun. Henkilökunnalla on keskeinen rooli asiakaspalvelun ja sujuvan myymäläarjen mahdollistamisessa.

Lisäksi Raahen ja Ylivieskan myymälöiden heviosasto on uudistettu. Matalista, tasaisista esillepanoista on luovuttu ja otettu käyttöön hyllymallinen ratkaisu. Aiempia tasossa olevia hyllyjä on kohotettu niin, että niistä on helpompi ottaa tuotteita. Hyllyjä myös on useammassa tasossa. Näin ollen hedelmät ja vihannekset ovat paremmin esillä ja helpommin asiakkaiden saatavilla.