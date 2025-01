Oulun yliopistolle 13,3 miljoonaa euroa tutkimuksen profiloimiseen – aiheina turvallisuus, terveys ja luonnon monimuotoisuus

Haku englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin alkaa keskiviikkona 7.1.2025 06:49:00 EET | Tiedote

Kevään ensimmäinen yhteishaku Oulun yliopistoon on käynnissä 8.–22.1.2025. Haussa on mukana 23 kansainvälistä englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa. Näistä kaksi valmistaa kandidaatin ja maisterin tutkintoon ja loput ovat kaksivuotisia maisteriohjelmia. Aloituspaikkoja on kaikkiaan 828.