Uriage Toléderm Control -tuotteet ovat saaneet Allergiatunnuksen käyttöoikeuden

Hampaiden kiillevauriot yleistyvät nuorilla – kotimainen Oxygenol tuo apua 20.12.2024

Hampaiden hoito on taito, joka kannattaa oppia nuorena. Nykynuorilla suun terveydestä huolehtiminen ja hoitotuotteiden käyttö on laskussa, samalla kun haittavaikutukset, kuten eroosio, ovat yleistyneet. Nykyiset ruokailutottumukset – lisääntynyt napostelu, happamien energiajuomien käyttö ja epäsäännöllinen ruokarytmi, pahentavat tilannetta. Uuden Oxygenol 7+ -sarjan tuotteet on suunnattu erityisesti koululaisille ja nuorille huomioiden heidän suunterveytensä tarpeet ja haasteet.