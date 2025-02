Susanna Syldin uutuuskirja avaa tien syvälliseen tunneyhteyteen ja aitoon seksuaaliseen nautintoon

Kuvittele intiimi hetki, jossa jokainen kosketus ja katse luo syvemmän yhteyden ja ymmärryksen ilman sanoja. Seksuaaliterapeutti Susanna Syld esittelee kirjassaan Tunneseksi – Löydä yhteys aitoon nautintoon, miten tunneyhteyden vahvistaminen voi mullistaa seksuaaliset kokemukset ja avata uusia polkuja aitoon nautintoon.

Syld opastaa lukijoita kohti syvempää tietoisuutta omasta seksuaalisuudestaan, rohkaisten jokaista kohtaamaan esteet, jotka voivat rajoittaa seksuaalista nautintoa. Matka alkaa itsetutkiskelulla, tunnistaen ja kehittäen tunneyhteyttä omassa seksuaalisessa maailmassa.

Kirja käsittelee myös kiintymyssuhdemallien vaikutusta nautinnon kokemiseen. Varhaiset kiintymyssuhteet muovaavat sitä, miten koemme läheisyyttä, turvallisuutta ja emotionaalista yhteyttä – tekijöitä, jotka ovat olennaisia myös seksuaalisen nautinnon kannalta. Kirja sisältää käytännön työkaluja oman kiintymyssuhdemallin tunnistamiseen ja vaikutusten käsittelyyn.

Teos sisältää pohdintoja ja harjoituksia, jotka on suunniteltu auttamaan yksilöitä ja pareja luomaan turvallinen ja läsnä oleva vuorovaikutus seksuaalisuudessaan. Tämä perustaa syvemmän nautinnon sekä itselle että kumppanille. Kirja kannustaa avoimeen keskusteluun ja nauttimaan seksuaalisuudesta kaikkien aistien kautta.

”Tunneseksi voi avata ovet syvälliselle yhteydelle ja aidolle nautinnolle” – Susanna Syld

Tunneseksi – Löydä yhteys aitoon nautintoon ilmestyi 29.1.2025.

Susanna Syld on erityistason seksuaaliterapeutti ja parisuhdeterapeutti, joka kohtaa terapiassa ja nautintovalmennuksessa yksilöitä ja pareja. Syld on mentaali- ja rentoutusvalmentaja sekä Positive Psychology PractitionerTM. Hän kouluttaa seksologeja ja parisuhdeohjaajia sekä luennoi tunneyhteydestä ja nautinnosta.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.