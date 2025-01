THL viikolla 3/2025

Hengitystieinfektioita on runsaasti liikkeellä – muista nämä viisi keinoa tartuntojen vähentämiseksi myös jouluna 18.12.2024 12:56:30 EET | Tiedote

Hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia ja bakteereita on tällä hetkellä runsaasti liikkeellä Suomessa. Esimerkiksi influenssaepidemia on käynnistymässä ja koronatapausten määrä on hieman noussut. Tutut infektioiden torjuntakeinot pätevät myös tänä jouluna.