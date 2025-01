MUISTUTUSKUTSU: Tervetuloa The Voice of Finlandin pressitilaisuuteen tiistaina 14.1. klo 12

The Voice of Finlandin 14. tuotantokausi alkaa Nelosella ja Ruudussa perjantaina 24. tammikuuta. Tervetuloa tapaamaan ohjelman juontajia ja tähtivalmentajia hotelli St. Georgen Wintergardeniin (Yrjönkatu 13 C, 00120 Helsinki) tiistaina 14.1. klo 12-14.30.



Paikalla haastateltavina ovat tähtivalmentajat SANNI, Elastinen, Maija Vilkkumaa ja Arttu Wiskari sekä juontajat Jaana Pelkonen ja Heikki Paasonen.



Tarjolla on maittava salaattibuffet.



Ilmoittaudu lehdistötilaisuuteen: antero.alhonen@nelonenmedia.fi

The Voice of Finland -pressitilaisuus:

St. George (Wintergarden)

Yrjönkatu 13 C, 00120 Helsinki