Turvapuhelimien häiriö suurimmalta osalta ohi

Keski-Suomen hyvinvointialueen turvapuhelimien häiriö on ohi suurimmalta osalta kotihoidon asiakkaista. Tällä hetkellä häiriö koskee vielä noin 250 turvapuhelinta. Häiriö on aiheuttanut viivettä turvapuhelimen hälytyksiin. Häiriön aikana viiveellä tulleet hälytykset on saatu hoidettua.