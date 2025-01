Selvitys: Kulttuuriala on kiinnostunut kasvusta ja myynnistä – “Rahapuhe ei vie taiteen uskottavuutta”

Kulttuurialalla on vahvaa kiinnostusta kehittää työn tuottavuutta ja ansaintamahdollisuuksia, kertoo uusi selvitys. Merkittävä osa luovilla ja kulttuurialoilla tehtävästä työstä on palveluita, joille on kansainvälisissä selvityksissä povattu huimaa kasvua. Suomessa kasvulle on kuitenkin selkeitä esteitä: kulttuuripalveluita tarjoavat toimijat ovat selvästi jäljessä digitaalisaatiosta, ja asenteet hidastavat alan mahdollisuuksia hyödyntää luovaa osaamista kannattavasti.