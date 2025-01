Kaupunginhallitus: Työllisyysjaosto aloittaa toimintansa

Espoo tarjoaa haettavaksi useita teollisuustontteja Kulmakorvesta 10.1.2025 09:08:50 EET | Tiedote

Lähellä Ämmässuon kaatopaikkaa Kolmperän kaupunginosassa sijaitseva Kulmakorpi on rakentamaton teollisuusalue. Espoo käynnistää haun, jossa etsitään toimijoita toteuttamaan alueen tonteille asemakaavan mukaista yritystoimintaa. Teollisuustonteille on kysyntää ja niitä on niukasti tarjolla pääkaupunkiseudulla, joten Kulmakorven alue vastaa tarpeeseen.