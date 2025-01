Tapani Baggelta uusi rikosnovellikokoelma

Elämäkertateos Olli Tuomisesta nyt englanniksi 20.12.2024 13:52:46 EET | Tiedote

Heikki Konosen elämäkertakirja Olli Tuominen – The Last of His Kind on julkaistu Aviadorin kustantamana. Kyseessä on englanninkielinen käännös Konosen teoksesta Olli Tuominen – lajinsa viimeinen (Aviador 2023).