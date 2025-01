Arvostettu Puupäähattu-palkinto Ulla Donnerille

Eva Frantzin viides Anna Glad -dekkari jättää hyvästit sympaattiselle poliisille 9.10.2024 13:05:00 EEST | Tiedote

Neljä naista ja vanhaa ystävää viettää jokasyksyisiä rapujuhlia vanhassa huvilassa maaseudulla. Aamun sarastaessa huvilasta herää vain kaksi heistä... Mitä illan aikana on tapahtunut ja kuinka kauas menneisyyteen täytyy mennä, jotta asiasta saisi selvää? Ensimmäisenä rikospaikalla on komisario Anna Glad. Hänet siirretään kuitenkin syrjään tutkinnasta, ja tällä kertaa puoliso Thomas saa kantaa työtaakkaa, kun Anna yrittää huolehtia heidän pojastaan. Poliisin vaistoja on kuitenkin vaikea sammuttaa. Eva Frantzin On lähtösi huoleton (suom. Ulla Lempinen) ilmestyy 24.10.