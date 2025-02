Terveystuoteyritys Aromtech Oy varoittaa kuluttajia tuotteiden sekaantumisriskistä – Yritys on jättänyt tutkintapyynnön poliisille entisen jakelijansa toiminnasta Suomessa

Aromtechin Omega7-tyrniöljytuotteet ovat olleet kategoriansa markkinajohtaja Suomessa jo yli 25 vuotta. Tuotteiden myynti ja markkinointi on tapahtunut jakelukumppanin välityksellä kaikissa maissa, myös Suomessa. Vuoden 2025 alusta alkaen Aromtech päätti panostaa tuotteidensa markkinointiin entistä enemmän ja otti jakelun Suomessa omiin käsiinsä.

Yhteistyön päätyttyä vuoden 2024 lopussa entinen jakelukumppani toi markkinoille uuden Kiinassa valmistetun ravintolisän, jota myydään nyt säännösten vastaisesti Aromtechin alkuperäisten tuotteiden pakkauksissa aiemmin käytetyillä tuotekoodeilla (EAN/GTIN-koodi). Myös kuluttajapakkauksen ulkonäkö on lähes identtinen. Tämä on johtanut siihen, että monet jälleenmyyjät ja kuluttajat saattavat virheellisesti luulla ostavansa tutun kotimaisen alkuperäistuotteen, joka tunnetaan laajasta tutkimustaustastaan ja korkeasta laadustaan.

”Kilpailu on tervetullutta, mutta emme voi hyväksyä EAN/GTIN-koodien uudelleenkäyttöä ja olemme huolissamme kuluttajasuojan vaarantumisesta. Kuluttajatutkimuksemme osoittavat, että kotimaisuus on ostopäätöksissä keskeinen tekijä. Käyttäjillä on oikeus tietää, jos tuote tai sen alkuperä muuttuu. Tilanne on mielestämme vakava ja olemme jättäneet tutkintapyynnön poliisille", toteaa Aromtechin toimitusjohtaja Helena Korte.

Aromtechin Omega7-tyrniöljyvalmisteet edustavat suomalaista huippuosaamista. Ne perustuvat SBA24® -kaksoistyrniöljyyn, jonka koostumus ja valmistusmenetelmä ovat yrityksen tarkoin varjeltuja liikesalaisuuksia. Tuotekehitystä on tehty alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi Aromtechin tuotteiden vaikutuksia on arvioitu kattavasti suomalaisten erikoislääkäreiden johdolla toteutetuissa kliinisissä tutkimuksissa, mikä on kansainvälisestikin ainutlaatuista.

Ravintolisäöljyt valmistetaan Aromtechin Tornion tehtaalla sertifioitujen laatujärjestelmien ja tiukan laadunvalvonnan mukaisesti 30 vuoden kokemuksella ja asiantuntemuksella. Yritys vastaa koko tuotantoketjusta raaka-aineista lopputuotteisiin.

Aromtech on raportoinut EAN-koodin virheellisestä käytöstä koodeja hallinnoivalle GS1-organisaatiolle. Se on todennut, että entisen jakelijan käyttämät koodit tulisi vaihtaa sekaannusriskin ja kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi. Koska kiinalaista versiota myydään alkuperäisen tuotteen uusiokäytetyillä koodeilla, tuote on päätynyt automaattisesti lukuisten jälleenmyyjien valikoimiin Aromtechin tuotteen tilalle. Se myös nauttii alkuperäisen tuotteen positiivisista tuotearvosteluista ilman, että kukaan edes huomaa tuotteen olevan kokonaan toinen.

"Olemme soittaneet satoihin apteekkeihin ja järkyttyneet sekaannuksen laajuudesta. Monet myyvät Kiinassa valmistettua kopiotuotetta luullen sitä edelleen alkuperäiseksi kotimaiseksi Omega7:ksi. Näin on päässyt tapahtumaan, kun tutulla tilausnumerolla apteekkitukusta tuleekin eri tuotetta”, harmittelee Korte.

Automaattiset tilausprosessit eivät tunnista, jos samaa koodia käytetään eri tuotteelle, ellei joku pysähdy ja puutu asiaan – ja sillä välin alkuperäisen tuotteen saatavuus kärsii vakavasti. Netistä kopiotuote voi päätyä vakioasiakkaalle jopa suosituksena ”haluatko ostaa uudelleen” alkuperäisen tuotteen sijaan. Kopiotuotteen pakkauksessa ei ole mainittu valmistusmaata, joten kuluttajat eivät voi edes tietää syövänsä kiinalaista tuotetta alkuperäisen sijaan. Aromtechin Omega7-tuotteella on tuhansia vakiokäyttäjiä, joten kiinalaiset kapselit ovat jo saattaneet päätyä huomaamatta monien suomalaisten kuluttajien päivärutiiniin.

Aromtech on uudistanut vuoden alussa tuotteidensa pakkaukset, joten alkuperäiset Omega7-tuotteet voi erottaa entisen jakelijan uudesta kopiovalmisteesta. Tutut brändituotteet tunnistaa avainlipusta, Suomessa valmistetusta SBA24®-kaksoistyrniöljystä ja Alkuperäinen-tunnuksesta. Brändilähettiläänä jatkaa Janina Fry, joka on kotimaisen Omega7:n pitkäaikainen käyttäjä.

Omega7-tyrniöljykapseli ja sen variaatiot limakalvojen, silmien ja ihon kuivuuteen ovat Aromtechin suurin tuoteryhmä. Niitä on myyty Suomessa viime vuonna yli 10 miljoonaa kapselia. Kliinisesti tutkittuja SBA24®-tyrniöljytuotteita myydään yli 30 maassa ja kaikki niihin liittyvä IPR on Aromtechin omaisuutta.