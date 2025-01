Eteläsavolaiset kutsutaan työpajoihin ideoimaan uutta käyttöä vajaakäyttöisille, julkisille rakennuksille

Maatalouden investoinneilla parannetaan hyvinvointia ja ympäristön tilaa Etelä-Savossa 27.11.2024 10:01:02 EET | Tiedote

Maatalouden investointien haku on ollut Etelä-Savossa vilkasta tänä vuonna. Lokakuussa päättyneellä hakujaksolla jätettiin 19 investointitukihakemusta, joka on noin 5 % kaikista Suomessa haetuista investoinneista. Hakemusten euromääräinen osuus on 10 % Suomessa haetusta investointituen määrästä. Euromääräisesti hakujaksokohtainen avustusmäärä on suurin 10 vuoteen.