Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 14.1.2025

Helsinki haluaa suojella kymmenen prosenttia maa- ja meripinta-alastaan vuoteen 2040 mennessä 10.1.2025 09:15:13 EET | Tiedote

Helsingin kaupungin neljäs luonnonsuojelualueohjelma on valmistunut. Siinä esitetään yhteensä 120 kohteen rauhoittamista vuosien 2025–2040 aikana. Kunnianhimoisen ohjelman tavoitteena on, että sekä Helsingin maa- että meripinta-alasta vähintään kymmenen prosenttia on tiukan suojelun piirissä ohjelmakauden lopussa. Ohjelman myötä suojeltu pinta-ala maa-alueilla kaksinkertaistuu ja kymmenkertaistuu merialueilla.