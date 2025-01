Näyttelyopastukselle museoon kulttuurikavereiden seurassa

En kulturkompis kan följa med på utställningsguidning vid museerna 15.1.2025 15:54:44 EET | Pressmeddelande

Under våren ordnar Vasas museer publikguidning under ledning av sakkunniga. På plats finns även kulturkompisar, som är likställda vägledare som är insatta i kulturutbudet. Vem som helst kan be en kulturkompis följa med som sällskap på kulturverksamhet.