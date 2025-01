Kaikkonen: Hallituksen linja maakuntalentoihin selvennettävä välittömästi

Puoluesihteeri Siika-aho: Hallituksen sairaalalausuma on yhtä arvokas kuin lehmänläjä tiellä 16.12.2024 16:26:39 EET | Tiedote

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-ahon mukaan hallituksen kehittelemällä ontolla lausumalla ei ole minkäänlaista arvoa, jos kokoomus ja perussuomalaiset runttaavat tiistaina läpi sairaalapalvelujen rajun karsimisen ympäri Suomea. Hallituksen juhlalliset lausumat eivät auta, kun keskiyöllä on hätätilanne ja sairaalan päivystys on lyöty säppiin, Siika-aho sanoo. Ihmiset vaativat tulostetun paperin sijaan nyt muutosta hallituksen linjaan. Lausuma on yhtä arvokas kuin lehmänläjä tiellä. Vastuuministeri Juuson omituiset ulostulot ja Orpon kehittelemät lausumat kertovat, että hallitusporukka on menettämässä harkintakykynsä lisäksi myös hermonsa. Jos persut ja kokoomuslaiset ovat oikeasti katumapäällä, ehtivät he vielä vetää hätäjarrusta. Äänestys on huomenna. Nyt järki käteen ja sekoilu seis, kriittiset palvelut ehtii vielä pelastaa. Siika-aho muistuttaa, että vastarinta hallituspuolueiden sisällä kasvaa tunti tunnilta. Tiistain äänestykseen on vielä aikaa. Siika-aho muistuttaa, että hall