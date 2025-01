Jätehuollon ja muiden tärkeiden kuntapalvelujen kannalta merkittävä hankintalakiuudistus lähti lausuntokierrokselle – In house -sääntelyyn vaikuttamisen hetki on nyt

Hankintalain uudistamista koskeva työryhmän mietintö on julkaistu eilen 15. tammikuuta lausuntopalvelussa. Mietinnössä on mukana hallitusohjelman mukaisessa muodossa ehdotus kuntien omistamien sidosyksiköiden eli niin sanottujen in house -yhtiöiden omistamista mekaanisesti rajaava säädös, vaikka kuntakenttä ja Kuntaliitto ovat lainvalmistelun aikana ilmaisseet huolensa asiasta lukuisia kertoja.