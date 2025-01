Tulli on päättänyt esiselvityksen Eagle S -aluksen miehistön epäillystä säännöstelyrikoksesta

Suomeen tuotiin valaanlihaa koiranruoaksi kymmeniä tuhansia kiloja 30.12.2024 08:02:37 EET | Tiedote

Tulli on tutkinut laitonta valaanlihan tuontia Norjasta Suomeen. Valaanlihaa on tuotu Suomeen vuoden 2022 aikana valjakkokoirien ruoaksi noin 36 000 kg. Kyseessä on ollut lahtivalaan liha, jonka vienti Norjasta sekä tuonti Euroopan unioniin on kielletty.