Vertaistukea monikkovanhemmille valtakunnallisesti jo 30 vuotta

Kaksosten päivä 2.2. käynnistää Suomen Monikkoperheet ry:n 30-vuotisjuhlavuoden. Vuoden 2025 Kaksosten päivän ja juhlavuoden teema on Voimaa vertaisuudesta. Kaksosten saaminen on kuin lottovoitto. Tilannetta ei ymmärrä kukaan niin hyvin kuin toinen saman kokenut vanhempi. Monelle monikkovanhemmalle vertaistuki on ollut elintärkeää, erityisesti vauvavuoden haasteissa tai tuplataaperoiden uhmassa.