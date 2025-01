Vuoden rakennuttajaksi 2025 on valittu Asuntosäätiö

Asuntosäätiö, joka on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa, on valittu Vuoden rakennuttajaksi 2025. Noin 18 000 kotia yli 30 paikkakunnalla tarjoava Asuntosäätiö on rakennuttajana mukana koko rakennuksen elinkaaressa maanhankinnasta rakennuttamiseen ja ylläpitovaiheeseen. Valinnan tehnyt tuomaristo arvosti voittajassa erityisesti sitä, että he panostavat uudis- ja korjausrakentamisessa sekä olemassa olevan kannan ylläpidossa asuinrakennuksien pitkäikäisyyteen.



Asuntosäätiön kehittämismyönteisestä otteesta rakennuttamiseen kertoo heidän luomansa uusi korjausrakentamisen toimintamalli kiinteistöjen peruskorjauksiin. Mallia hyödyntämällä on pystytty lyhentämään niin hankkeiden läpimenoaikoja kuin parantamaan tuottavuutta. Asuntosäätiö on myös jakanut kokemuksia ja käytännön vinkkejä mallista muiden alan toimijoiden kanssa.



”Uuden peruskorjausten toimintamallin taustalla on lean-ajattelu, joka keskittyy koko hankkeen tehokkuuteen ja jatkuvaan parantamiseen suunnittelusta alkaen. Toimintamallilla työn tuottavuus ja laatu kasvoivat selkeästi: korjattujen asuntojen läpimenoajat lyhentyivät merkittävästi ja 0-virheluovutusten määrä nousi. Teimme toimintamallista tarkan tuotantokuvauksen, jotta kaikki alan toimijat voivat hyödyntää sitä. Uskon, että näin voimme kasvattaa koko alan korjausrakentamisen työn tuottavuutta”, toteaa Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Viime vuosien aikana Asuntosäätiö on kehittänyt uudis- ja korjausrakennuttamistyömaiden turvallisuutta muun muassa tehostamalla työturvallisuuden säännöllistä raportointia ja seurantaa. Osana kehitettyä korjausrakentamisen toimintamallia työmailla on panostettu kaikkia osapuolia arvostavan ilmapiirin luomiseen.

Tuomaristo kiinnitti myös huomiota Vuoden rakennuttajan 2025 aktiiviseen ja yhteistyöhön pyrkivään toimintatapaan yhdyskuntien ja asumisen kehittämisessä. Asuntosäätiö on toiminnallaan osoittanut, että rakennuttajalla on tärkeä rooli maankäytön ensiaskeleista lähtien.

Vuoden rakennuttaja -palkinto

Vuoden rakennuttajan valitsee Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja palkinto on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajana, jonka asettamiin vaatimuksiin ja ammattitaitoon valmiin rakennuksen toimivuus pitkälti perustuu. Vuoden rakennuttajapalkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto, Helsingin Yliopisto, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Lahden kaupunki, Sponda Oyj, Pirjo Honkaniemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Kesko Oyj, Ilmarinen, HOAS, Tampereen kaupunki, OP Kiinteistösijoitus Oy sekä Senaatti -konserni.