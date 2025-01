Pieni vahvatunnelmainen romaani perhesuhteista ja identiteetistä

Kevään dekkarinimet ovat Thorogood ja Musso 15.1.2025 12:56:03 EET | Tiedote

Myrkkyjen kuningatar on englantilaisen Robert Thorogoodin Thamesjoen murhat -sarjan kolmas osa. Tapahtumapaikkana on edelleen Marlowin kylä, jossa murhia selvittelee tuttu naiskolmikko. Siltalan kevään toinen dekkari on suositun ranskalaiskirjailijan Guillaume Musson kirja Joku toinen. Cannesin edustalla ajelehtivasta luksusjahdista löytyy raa'an hyökkäyksen kohteeksi joutunut nainen. Kirja ilmestyy maaliskuussa.