Opiskelija-asuntojen rakentamisen esteitä halutaan purkaa - suositukset pikaisesti valmisteluun

LOASin Joonas Grönlund pohjoismaisen opiskelija-asumisen yhteistyöjärjestön puheenjohtajaksi 17.12.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Pohjoismaisten opiskelija-asuntoyhteisöjen yhteistyöjärjestö NSBO (The Nordic Association for Student Housing) valitsi vuosikokouksessaan Joonas Grönlundin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Grönlund on Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) toiminnanjohtaja.