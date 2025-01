Jalkapallon muotoinen Saksa on Vuoden urheilukirja 2024

Menestyskirjailija Yuval Noah Harari pohtii uutuusteoksessaan Nexus, miten ihmiskunnan käy tekoälyn aikakaudella 3.9.2024 08:41:00 EEST | Tiedote

Sapiens-kirjallaan tunnetuksi tullut historioitsija ja tietokirjailija Yuval Noah Harari tarkastelee 12.9. suomeksi ilmestyvässä uutuuskirjassaan Nexus – Tietoverkkojen lyhyt historia (Bazar), miten informaation virta on rakentanut ja tuhonnut maailmaamme. Nexus on kiehtova kuvaus siitä, miten olemme päätyneet tähän hetkeen, ja niistä kiireellisistä valinnoista, jotka meidän on nyt tehtävä selviytyäksemme – ja menestyäksemme.