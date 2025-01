SDP:n Suhonen: Sammallahden huomionhaku ei peitä hallituksen työntekijävastaisia toimia – faktojen kieltäminen ei pelasta kokoomusta

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahden hyökkäykset oppositiota kohtaan eivät muuta tosiasioita: hallitus on heikentänyt työntekijöiden ja työttömien asemaa. Sammallahti on sivuuttanut hallituksen päätösten vaikutukset, joka osoittaa, että faktat eivät ole hänen puolellaan. Oppositio on nostanut esiin hallituksen päätösten konkreettiset seuraukset, ja tämä näyttää saaneen Sammallahden siirtämään keskustelua sivuraiteille.