Uutuuskirja ”Matka omaan kehoon” käsittelee keho-mieliyhteyttä länsimaisen tieteen sekä luontaisten hoitomuotojen näkökulmasta

Viime vuosina keskustelu kehon ja mielen välisestä yhteydestä on saanut yhä enemmän huomiota, ja niiden välinen tasapaino on tärkeä osa hyvinvointia. Matka omaan kehoon -kirja yhdistää länsimaista tiedettä ja luonnollisia hoitomenetelmiä tarjoten lukijoille selkeitä ja konkreettisia tapoja ymmärtää kehon ja hermoston toimintaa sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin.

Teoksessa esitellään erilaisia kehollisia menetelmiä, kuten osteopatiaa, energiahoitoa, kehollisia tunnetaitoja, rosen-terapiaa, kehollisia menetelmiä psykoterapiassa ja vyöhyketerapiaa. Kirjassa on myös harjoituksia, joiden avulla voi itse laskeutua oman kehollisuuden äärelle.

Matka omaan kehoon on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita keho-mieli -yhteydestä ja kehollisten menetelmien hyödyntämisestä tunteiden käsittelyssä. Lisäksi se tarjoaa arvokkaita näkökulmia niille terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää taitojaan ihmisen kokonaisvaltaisessa hoitamisessa.

“Kehossa on valtava voima uusiutua ja eheytyä, kun sille annetaan mahdollisuus toimia tasapainoisesti,” kirjoittajat muistuttavat.

Matka omaan kehoon -Löydä sisäinen viisaus ja terveys ilmestyi 6.2.2025.

Essi Määttä on sosionomi (AMK), keholliseen tunnetyöskentelyyn erikoistunut terapeutti ja kouluttaja, jolla on 16 vuoden kokemus hyvinvointialan yrittäjänä. Hän on opiskellut muun muassa tunnelukkoterapiaa, psykofyysistä psykoterapiaa, liikunnan sekä yin-joogan ohjaamista.

Reetta Enroos on sairaan- ja terveydenhoitaja (AMK), energiahoitaja ja kouluttaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus terveydenhuollon parissa. Hän auttaa asiakkaitaan kehotietoisuuden vahvistamisessa sekä kouluttaa uusia energiahoitajia.

