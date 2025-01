Raportti esittää keinoja Jyväskylän yliopiston sote-alojen koulutuksen vahvistamiseen

Unohtuvatko kouluopetuksen tehtävät digimaailmassa? Tutkijat tarkastelivat datalukutaidon opetuksen tarkoitusperiä 16.1.2025 09:10:00 EET | Tiedote

Yhteiskunnallisten muutosten tuulissa kouluopetukseen on vaadittu tuotavaksi monenlaisia taitoja, joita oppilaiden tulisi ottaa haltuun. Vaikka osaamisen kehittäminen on tärkeää, yhtä olennaista on tarkastella miksi jotakin opetetaan, eli opetuksen laajempia pyrkimyksiä.