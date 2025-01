FCG kartoittaa reitit kansalliselle vetyputkistoverkolle Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa

FCG keskittyy nyt strategiansa mukaisesti Suomen markkinoihin 30.10.2024 13:28:31 EET | Tiedote

FCG Finnish Consulting Group Oy on myynyt bulgarialaisen tytäryhtiön FCG Povvik EAD:n (“FCG Povvik”) 29.10.2024. Koko yhtiön osakekanta myytiin yhtiön toiminnassa jo aiemmin mukana olleille yksityishenkilöille. Yksi ostajista on Miroslava Todorova, joka on FCG Bulgarian entinen maajohtaja ja FCG Povvik:n toimitusjohtaja.