SDP:n Kimmo Kiljunen: Ulkomaisten verkkokauppojen tavaravyöry Suomeen vaatii sääntelyä

SDP:n Johan Kvarnström: Ilmastokriisi vaatii ripeitä ja reiluja toimia 22.1.2025

Ilmastopolitiikkaa ei vain laiminlyödä, vaan askeleita väärään suuntaan otetaan täysin tietoisesti, vaikka tosiasiat osoittavat, että meidän pitäisi tehdä paljon enemmän mahdollisimman pian, sanoo kansanedustaja Johan Kvarnström (sd). Hänen mukaansa Trumpin Yhdysvaltojen eroaminen Pariisin ilmastosopimuksesta on huono esimerkki, jota EU:n ei pidä seurata. Sen sijaan unionin on näytettävä, että vihreä siirtymä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti ja osallistavasti, mikä on järkevää sekä taloudellisesti että eettisesti.