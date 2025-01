One Morning Left ei jatka Uuden Musiikin Kilpailussa

Ylen Uuden Musiikin Kilpailun kilpailijaryhmä pienenee yhdellä osallistujalla: One Morning Left -yhtye ei enää jatka kilpailussa. Yle on sulkenut yhtyeen ulos kilpailusta sopimusrikkomuksen takia. Yle ja One Morning Left ovat keskustelleet asiasta ja päätöksen perusteista ollaan yhtä mieltä.